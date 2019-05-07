Пенс: Россия за счет присутствия в Венесуэле хочет закрепиться в Западном полушарии

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Россия за счет присутствия в Венесуэле стремится закрепиться в Западном полушарии, предоставляя помощь правительству президента Николаса Мадуро. Это утверждал вице-президент США Майкл Пенс, выступая во вторник в Вашингтоне на ежегодной международной конференции стран Северной и Южной Америки.

Участие в ней принимает целый ряд должностных лиц, в том числе вице-президент Колумбии Марта Лусия Рамирес, избранный президент Сальвадора Найиб Букеле, министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, министр по вопросам диверсификации международной торговли Канады Джеймс Гордон Карр.

"Ясно, что Россия тоже стремится закрепиться в этом полушарии за счет Венесуэлы", - сказал Пенс. "Москва - крупнейший поставщик оружия для режима Мадуро. В обмен на венесуэльскую нефть Россия предоставляет истребители и является кредитором последней инстанции.

Месяц назад Москва отправила два военных транспортных самолета в Каракас в качестве знака поддержки оказавшегося в тяжелом положении режима", - добавил Пенс.

Пенс также заявил, что обеспечение безопасности лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо и его семьи является приоритетом для США. "По указанию президента Дональда Трамп США стали первой страной в мире, признавшей Гуайдо законным лидером Венесуэлы, а теперь больше 50 стран мира присоединились к нам. Безопасность Гуайдо и его семьи является приоритетом для США", - подчеркнул он.

В конце марта в Венесуэлу из РФ прибыли два самолета с российскими военнослужащими. Как рассказал позже глава МИД РФ Сергей Лавров, военные, которые находятся на территории Венесуэлы, занимаются ремонтом техники в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Каракасом. Как заявил в понедельник на пресс-конференции в Москве глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, группа российских военных специалистов, действующих в Венесуэле, может быть расширена.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.