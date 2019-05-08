Глава МИД Ирана лично привез в Москву послание Путину от Роухани по ядерной сделке

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что лично привез в Москву письмо по вопросам выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе от иранского лидера Хасана Роухани.

"Мы воспринимаем Россию близкой страной, с которой у нас развиваются хорошие отношения, - отметил он в среду, выступая перед началом переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. - Мы особо выделяем Россию среди наших партнеров, поэтому я лично привез в Москву послание президента Ирана Роухани, чтобы передать его президенту РФ [Владимиру] Путину".

Глава иранского дипведомства напомнил, что ровно год назад США объявили о выходе из СВПД. "Тем самым американцы нарушили резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, - продолжил он. - Более того, США стали преградой на пути тех, кто эту резолюцию хотел выполнять".

"По просьбе наших российских друзей и остальных партнеров по СВПД мы проявили сдержанность, - подчеркнул министр. - Наши друзья в лице России и Китая поддерживали в течение года после выхода США из СВПД очень хорошие отношения с нами, хотя, возможно, и не на том уровне, который мы ожидали. Остальные участники СВПД не стали выполнять ни одно из своих обязательств".

По словам Зарифа, другим участникам ядерной сделки Роухани также направил послания, аналогичные по содержанию тому, которое адресовано Путину.

В среду Роухани заявил, что Иран принял решение прекратить выполнять обязательства по двум пунктам СВПД по иранской ядерной программе. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у Ирана обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны. По словам Роухани, право на это дают Тегерану статьи 26 и 36 ядерного соглашения. Кроме того, Иран ожидает, что в течение 60 дней другие участники сделки примут меры для его сохранения и выполнения обязательств.