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США ввели санкции в отношении металлургической отрасли Ирана

Президент США Дональд Трамп уточнил, что речь, идет о "секторах экономики, затрагивающих железо, сталь, алюминий и медь"
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© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении секторов экономики Ирана, связанных с производством металлов.

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Об этом говорится в распространенных в среду Белым домом указе президента США Дональда Трампа, пояснительной записке Конгрессу и заявлении президента США.

"Сегодня я подписал указ о введении санкций в отношении секторов [экономики] Ирана, затрагивающих железо, сталь, алюминий и медь и являющихся крупнейшим источником доходов от экспорта, не связанных с нефтью", - отметил Трамп.

Теги
СШАИранТрамп, Дональд
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