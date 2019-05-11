ДНР и ЛНР отмечают пятилетие референдумов о независимости выставками и концертами

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 11 мая. /ТАСС/. Жители народных республик Донбасса отмечают в субботу, 11 мая, пятую годовщину референдумов о независимости. Кроме того, Донецкая народная республика (ДНР) отмечает День создания ДНР, по случаю чего в Донецке запланированы праздничные мероприятия.

"Поздравляю братскую республику с Днем создания ДНР! Желаю каждому жителю крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!" - цитирует агентство Луганскинформцентр текст поздравления главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника, который прибыл в ДНР для участие в торжествах.

Вместе с главой ЛНР в Донецк на праздничные мероприятия прибыли еще около 20 высокопоставленных гостей из России, Абхазии и Южной Осетии. В Донецке по этом случаю планируется открытие выставки достижений республики. Также на главной улице города состоятся театрализованный концерт "Отцовский край - родной Донбасс" и масштабная историко-политическая акция "Лента времени". Вечером на центральной площади имени Ленина состоится концерт с участием звезд российской эстрады, а кульминацией торжества станет праздничный фейерверк.

Пять лет назад в Луганской и Донецкой народных республиках, а также на территориях, подконтрольных киевским силовикам, состоялся референдум по вопросу самоопределения ЛНР и ДНР. Явка в Луганской области составила 81%, в Донецкой - 75%. "За" самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, ДНР - 89,7%. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.

Как ранее отметил полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов, референдумы о создании народных республик Донбасса стали ответом на агрессию. У жителей региона, по его словам, были все основания для их проведения.