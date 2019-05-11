"Желтые жилеты" испытали проблемы с мобилизацией сил для 26-й акции протеста во Франции

Тем не менее многие аналитики склонны считать спад движения очевидным. "После протестов на протяжении вот уже почти полугода "желтые жилеты" явно сталкиваются с проблемой мобилизации сторонников", - заметил обозреватель сайта Une minute . Следует учесть, однако, что в 26-ю субботу протестов союзницей властей оказалась погода. В Париже шествие проходило под проливным дождем, в другом мегаполисе - Лионе - под градом.

Данные властей значительно разошлись с собственной статистикой демонстрантов. Так, активисты движения утверждают, что субботняя акция, ставшая 26-й по счету в истории "желтых жилетов", собрала 37 тыс. участников. Это вдвое больше, чем насчитали власти.

ПАРИЖ, 11 мая. /ТАСС/. Субботние манифестации "желтых жилетов" во Франции стали самыми малочисленными с момента рождения этого движения почти шесть месяцев назад. Согласно данным министерства внутренних дел республики, они собрали в столице и регионах 18,6 тыс. участников.

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В столице для манифестантов были по-прежнему закрыты Елисейские Поля, кварталы вокруг президентской резиденции, нижней палаты парламента и собора Парижской Богоматери, пострадавшего во время пожара в апреле. Субботнее шествие, проходившее в периферийных районах города, собрало, по данным полиции, 1,2 тыс. человек. "Желтые жилеты" выразили недовольство политикой правительства в ключевых областях и потребовали увеличения заработной платы и покупательной способности, а также включения в конституцию республики положения о референдумах гражданской инициативы. Столичная манифестация, однако, прошла в целом относительно мирно.

От Нанта до Тулузы

Гораздо более беспокойным день выдался в регионах. В Нанте, административном центре Атлантической Луары, сопровождавшие манифестацию погромщики подожгли автобусную остановку, перевернули мусорные баки и обрушили град камней на полицейских. Правоохранителям пришлось применять водометы и слезоточивый газ, чтобы утихомирить разбушевавшихся нарушителей порядка.

В Бордо, считавшемся до сих пор одним из главных бастионов "желтых жилетов", в 26-й акции движения участвовало не более 700 человек. Но и здесь к концу дня полиция оштрафовала 70 манифестантов и задержала 11.

Тулуза, входящая в четверку наиболее населенных городов Франции, вновь подтвердила в субботу свою репутацию сильного оплота "желтых жилетов". Власти и здесь закрыли для манифестантов центр города, установив штраф в €135 за нарушение запрета и поручив обеспечение порядка 500 правоохранителям. Однако в Тулузе полиции также пришлось применять слезоточивый газ против наиболее активных метателей булыжников.

Караул устал

"Мы на пределе", - такое признание все чаще можно слышать от сотрудников национальной полиции и жандармерии. Вот уже 26 недель силы правопорядка подвергаются атакам радикалов, проникающих в ряды демонстрантов. Как заявляют в профсоюзах полиции, ее сотрудники "испытывают огромную физическую и моральную усталость". Стражи порядка жалуются на изнурительность дежурств, которые длятся по 14-15 часов. По подсчетам профцентров, полицейские проработали сверхурочно уже более 21 млн часов.

Свои претензии и у манифестантов. Бригада медиков-добровольцев, по свидетельству газеты Le Parisien, регулярно обследует выборочную группу участников демонстраций, чтобы определить возможное наличие в крови цианидов в результате применения слезоточивого газа. Офтальмологи, в свою очередь, указывают на опасность другого средства из арсенала правоохранителей - резиновых пуль. Ранения, предостерегают они, могут грозить частичной потерей зрения.

За две недели до выборов

Массовые субботние манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Тогда же униформой оппозиционного движения был избран светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них уже не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.

Субботняя акция состоялась за две недели до выборов в Европейский парламент. В Лионе в субботу один из неформальных лидеров движения "Желтые жилеты" Жером Родригес призвал своих сторонников "голосовать против политики Эмманюэля Макрона", возложив на президента страны ответственность за экономический и социальный курс властей. "На этих выборах нельзя воздерживаться, иначе это станет голосом за Макрона", - заявил он.

Между тем, как свидетельствуют проведенные социологическими институтами опросы, избиратели пока не проявили особой склонности голосовать за списки, включающие кандидатов "желтых жилетов". Наиболее оптимистично шансы протестного движения на предстоящих выборах оценивались в конце января. Тогда представителей "желтых жилетов" собирались поддержать 13% избирателей. С тех пор рейтинг понизился на целых десять пунктов - до 3%.

По данным опросов, несмотря на стремление "желтых жилетов" повлиять на политическую повестку, им пока не удалось поколебать позиции лидеров рейтинга. Спор за первое место на предстоящих выборах по-прежнему ведут президентская партия "Республика на марше" и "Национальное объединение", представляющее сторонников Марин Ле Пен. Выборы в Европарламент пройдут во Франции 26 мая.