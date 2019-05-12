Бывший президент Северной Македонии поблагодарил граждан за доверие

СКОПЬЕ, 12 мая. /ТАСС/. Бывший глава Северной Македонии Гёрге Иванов, сложивший в воскресенье свои президентские полномочия спустя десять лет пребывания у власти, поблагодарил македонских граждан за оказанное доверие и поддержку. Соответствующее сообщение Иванов опубликовал на своей официальной странице в Facebook после инаугурации своего преемника социал-демократа Стево Пендаровского.

"С огромной честью, удовольствием и ответственностью я исполнял должность президента Республики Македония в минувшие десять лет. От всего сердца мы благодарим македонский народ и македонских граждан за все оказанное доверие и поддержку. Оставайтесь в добром здравии и не забывайте, что лишь сплотившись, объединившись и с взаимным уважением мы можем выстроить процветающую и преуспевающую Македонию. Должности приходят и уходят, но человечность остается", - написал бывший президент республики, дополнив сообщение семейным фото с женой и сыном и подписью "Семья Ивановых".

Ранее в воскресенье в Скопье состоялась инаугурация нового президента Северной Македонии Стево Пендаровского. Основная часть торжественного мероприятия прошла в стенах Собрания (парламента) республики, где вступавший в должность глава государства принес присягу. После этого в резиденции Гёрге Иванова "Вила-Водно" прошла торжественная церемония передачи президентских функций новому главе республики с высшими военными и государственными почестями.