Баллотирующийся в президенты премьер Литвы уйдет в отставку, если не пройдет во второй тур

ВИЛЬНЮС, 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, претендующий на состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборах на пост главы государства, заявил, что подаст в отставку, если не пройдет во второй тур выборов. Об этом он сообщил журналистам после завершения голосования.
"Если проиграем, не попадем во второй тур, 12 июля подам заявление об отставке. Это будет последний день работы правительства", - сказал он.
Президент Даля Грибаускайте, находящаяся на посту второй срок (на третий она претендовать не могла) 12 июля сложит свои полномочия. С вступлением в должность нового главы государства, согласно конституции, кабинет министров возвращает ему свои полномочия.
После обработки 50% бюллетеней воскресных выборов Сквернялис (26,2% голосов) находился на втором месте после лидирующего экономиста Гитанаса Науседы (31,4%). Третьей (23%) шла экс-министр финансов Ингрида Шимоните. Всего в выборах участвовали девять кандидатов. Из остальных никто больше 6% голосов не набрал.
Как отмечают эксперты, основная интрига состоит в том, кто из лидирующей тройки выйдет во второй тур. Практически очевидно, что в воскресенье ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, которые необходимы для победы. В таком случае через две недели пройдет второй тур выборов. В него проходят два лидера первого этапа.
Президент Литвы избирается всеобщим прямым тайным голосованием на пять лет.