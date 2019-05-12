Баллотирующийся в президенты премьер Литвы уйдет в отставку, если не пройдет во второй тур

ВИЛЬНЮС, 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, претендующий на состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборах на пост главы государства, заявил, что подаст в отставку, если не пройдет во второй тур выборов. Об этом он сообщил журналистам после завершения голосования.

Литва в седьмой раз за годы независимости избирает президента

"Если проиграем, не попадем во второй тур, 12 июля подам заявление об отставке. Это будет последний день работы правительства", - сказал он.

Президент Даля Грибаускайте, находящаяся на посту второй срок (на третий она претендовать не могла) 12 июля сложит свои полномочия. С вступлением в должность нового главы государства, согласно конституции, кабинет министров возвращает ему свои полномочия.

После обработки 50% бюллетеней воскресных выборов Сквернялис (26,2% голосов) находился на втором месте после лидирующего экономиста Гитанаса Науседы (31,4%). Третьей (23%) шла экс-министр финансов Ингрида Шимоните. Всего в выборах участвовали девять кандидатов. Из остальных никто больше 6% голосов не набрал.

Как отмечают эксперты, основная интрига состоит в том, кто из лидирующей тройки выйдет во второй тур. Практически очевидно, что в воскресенье ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, которые необходимы для победы. В таком случае через две недели пройдет второй тур выборов. В него проходят два лидера первого этапа.

Президент Литвы избирается всеобщим прямым тайным голосованием на пять лет.