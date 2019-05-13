Могерини подтвердила, что ЕС и контактная группа готовят политическую миссию для Венесуэлы

БРЮССЕЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Евросоюз и контактная группа по урегулированию кризиса в Венесуэле готовят отправку политической миссии в Каракас в ближайшее время. Об этом заявила в понедельник глава дипломатии сообщества Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Я не могу подтвердить сейчас дату и состав, но это произойдет очень скоро. Уверена, что официальное объявление об этом будет достаточно скоро", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Могерини также сообщила, что обсудила ситуацию в Венесуэле с госсекретарем США Майклом Помпео. "Да, мы обсудили ситуацию с Помпео. Я проинформировала его по результатам встречи участников контактной группы, в основном по политической части, в частности, о некоторых вариантах мирного урегулирования кризиса", - отметила она.

О возможности отправки политической миссии в Венесуэлу было объявлено по итогам заседания участников контактной группы 7 мая в Коста-Рике.