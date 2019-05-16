"Определен день Х". Зеленский вступит в должность президента Украины 20 мая

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Верховная рада в четверг наконец определила дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Большинство депутатов из семи предложенных вариантов выбрали 20 мая. Таким образом, парламентарии пошли на своего рода "копромисс", не согласившись на 19 мая, на чем настаивал сам Зеленский, но и оставив ему "место для маневра" с учетом потенциальной возможности распустить Раду и объявить досрочные парламентские выборы в стране. Дело в том, что после победы во втором туре президентских выборов, который прошел 21 апреля, Зеленский уже не раз обвинял уходящую администрацию в желании затянуть процедуру его вступления в должность. Так, ЦИК объявил официальные итоги голосования буквально в последний отведенный для этого законом день. Затем в самой Раде, которая обязана назначить дату инаугурации избранного президента в течение 30 дней после объявления официальных итогов выборов, стали предлагать отложить церемонию на начало июня.

Согласно действующему законодательству, Верховная рада не может быть распущена, если до истечения срока ее полномочий остается менее полугода. Полномочия депутатов нынешнего созыва заканчиваются 27 ноября. Это означает, что новый президент имеет возможность принять решение о роспуске парламента до 27 мая. Именно поэтому, как указывал и сам Зеленский, для него было принципиально важно вступить в должность до этой даты. В нынешней Раде, которая была досрочно переизбрана после силовой смены власти в стране в 2014 году, у нового президента практически нет сторонников. Большинство составляют депутаты из коалиции уходящего главы государства Петра Порошенко, с которыми, в случае сохранения их полномочий, ему придется считаться до проведения новых выборов. Но для того, чтобы распустить нынешнюю Раду, команде Зеленского еще предстоит найти юридические основания. В конце минувшей недели Зеленский опубликовал очередное видеообращение к депутатам, в котором призвал их поторопиться с датой инаугурации. "Я обращаюсь к Верховной раде. В ближайшие заседание вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я. Этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали, - заявил он. - Думайте об Украине. 19 мая. Голосуйте". Одновременно команда Зеленского разместила в YouTube опрос киевлян о том, поддерживают ли они идею роспуска Рады. Большинство опрошенных однозначно высказались за досрочное прекращение полномочий нынешнего парламента. По мнению организаторов опроса, уровень доверия украинцев к Раде составляет "не более 4%". В четверг, уже после объявления даты инаугурации, Владимир Зеленский дал понять, что согласен на 20 мая. "Наконец-то! Определен день Х - 20 мая!" - сказано в Telegram-канале его команды. Команда Зеленского думает о "фишках" В команде Зеленского уже анонсировали, что церемония инаугурации будет не похожа ни на одну, что проводились до этого на Украине. Кроме классической церемонии в здании парламента украинцы увидят еще и шоу. Особые "фишки" для церемонии готовит сценарист сериала "Слуга народа" Юрий Костюк. О чем идет речь, команда Зеленского держит в тайне.