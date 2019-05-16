"Определен день Х". Зеленский вступит в должность президента Украины 20 мая

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Верховная рада в четверг наконец определила дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Большинство депутатов из семи предложенных вариантов выбрали 20 мая.
Таким образом, парламентарии пошли на своего рода "копромисс", не согласившись на 19 мая, на чем настаивал сам Зеленский, но и оставив ему "место для маневра" с учетом потенциальной возможности распустить Раду и объявить досрочные парламентские выборы в стране.
Дело в том, что после победы во втором туре президентских выборов, который прошел 21 апреля, Зеленский уже не раз обвинял уходящую администрацию в желании затянуть процедуру его вступления в должность. Так, ЦИК объявил официальные итоги голосования буквально в последний отведенный для этого законом день. Затем в самой Раде, которая обязана назначить дату инаугурации избранного президента в течение 30 дней после объявления официальных итогов выборов, стали предлагать отложить церемонию на начало июня.
Согласно действующему законодательству, Верховная рада не может быть распущена, если до истечения срока ее полномочий остается менее полугода. Полномочия депутатов нынешнего созыва заканчиваются 27 ноября. Это означает, что новый президент имеет возможность принять решение о роспуске парламента до 27 мая. Именно поэтому, как указывал и сам Зеленский, для него было принципиально важно вступить в должность до этой даты.
В нынешней Раде, которая была досрочно переизбрана после силовой смены власти в стране в 2014 году, у нового президента практически нет сторонников. Большинство составляют депутаты из коалиции уходящего главы государства Петра Порошенко, с которыми, в случае сохранения их полномочий, ему придется считаться до проведения новых выборов.
Но для того, чтобы распустить нынешнюю Раду, команде Зеленского еще предстоит найти юридические основания.
В конце минувшей недели Зеленский опубликовал очередное видеообращение к депутатам, в котором призвал их поторопиться с датой инаугурации.
"Я обращаюсь к Верховной раде. В ближайшие заседание вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я. Этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали, - заявил он. - Думайте об Украине. 19 мая. Голосуйте".
Одновременно команда Зеленского разместила в YouTube опрос киевлян о том, поддерживают ли они идею роспуска Рады. Большинство опрошенных однозначно высказались за досрочное прекращение полномочий нынешнего парламента. По мнению организаторов опроса, уровень доверия украинцев к Раде составляет "не более 4%".
В четверг, уже после объявления даты инаугурации, Владимир Зеленский дал понять, что согласен на 20 мая. "Наконец-то! Определен день Х - 20 мая!" - сказано в Telegram-канале его команды.
Команда Зеленского думает о "фишках"
В команде Зеленского уже анонсировали, что церемония инаугурации будет не похожа ни на одну, что проводились до этого на Украине. Кроме классической церемонии в здании парламента украинцы увидят еще и шоу. Особые "фишки" для церемонии готовит сценарист сериала "Слуга народа" Юрий Костюк. О чем идет речь, команда Зеленского держит в тайне.
Инаугурация избранного президента однозначно пройдет в стенах Верховной рады. Но не исключено, что будет и вторая ее часть, которая может состояться на стадионе "Олимпийский". В украинской истории такие прецеденты уже были.
Привлекает также внимание вопрос о том, кто из иностранных гостей будет присутствовать на инаугурации Владимира Зеленского. Прежде всего эксперты задаются вопросом, кто будет представлять США в свете возникшего на днях "недоразумения" с отменой визита в Киев личного адвоката Дональда Трампа. Тот, как сообщалось, якобы планировал убедить нового президента начать расследование относительно роли, которую сыграли украинские политики во время президентской кампании в США в 2016 году. Тогда команда Петра Порошенко откровенно подыгрывала сопернице Трампа кандидату от демократов Хиллари Клинтон. В последний момент Рудольф Джулиани поездку отменил, сославшись на то, что Зеленского, как и Порошенко, "окружают враги Трампа".
Кроме того, вызывает интерес фигура нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона - единственного западного лидера, который согласился принять Зеленского в Париже еще до его победы на выборах.
В Москве заявили, что не получали пока из Киева приглашения на инаугурацию нового главы государства. До сих пор президент России Владимир Путин не направлял Зеленскому поздравления с победой на выборах, а свое поздравление по случаю Дня Победы российский лидер адресовал не главе государства, а украинскому народу.
Как это было ранее
Инаугурация первого президента Украины Леонида Кравчука состоялась 5 декабря 1991 года. Опыта проведения подобных мероприятий на Украине не было, поэтому церемония не обошлась без курьезов. Поскольку утвержденной Конституции страны тоже еще не было, правую руку Кравчук положил на сердце, а левую на конституцию уже не существующей Украинской ССР и акты о государственном суверенитете. Кроме того, организаторы инаугурации забыли поставить для президента кресло. Поэтому после присяги Кравчук вынужден был сесть на стул спикера Рады.
Инаугурация второго президента Украины Леонида Кучмы в 1994 году проходила по тому же сценарию, что и у Кравчука. 19 июля 1994 новый президент встал за трибуну, произнес присягу президента, но правая его рука лежала уже не на конституции, а на Пересопницком Евангелии. Этот фолиант весом 9 килограммов 300 граммов датирован 1561 годом и считается сегодня духовной святыней, политическим символом нации. На Пересопницком Евангелии теперь присягают все президенты Украины.
Но и во время инаугурации Кучмы не все прошло гладко. Планировалось, что после завершения официальной части новоизбранный президент пройдет пешком к Мариинскому дворцу, где его встретит первый президент Кравчук. Но присяга в Раде прошла очень быстро, и Кравчук попросту не успел приехать вовремя. В итоге Кучме пришлось дожидаться Кравчука на улице, общаясь с людьми, которые собрались под Радой.
Следующая инаугурация Кучмы проходила 30 ноября 1999 года во дворце "Украина". На проведении церемонии в "Украине" настоял сам Кучма. Он хотел, чтобы на торжестве присутствовали не только депутаты Рады, но также губернаторы и общественность.
Перед своей второй инаугурацией Кучма утвердил президентские клейноды: колар (мужское украшение в виде колье), гербовую печать, президентскую булаву и штандарт президента Украины. Все эти клейноды были вручены Кучме на второй его инаугурации.
Церемония вступления в должность третьего президента Виктора Ющенко состоялась 23 января 2005 года. Официальная часть прошла в Верховной раде, после чего Ющенко отправился на площадь Независимости (майдан). Там собрались около полумиллиона человек. Ющенко принимал присягу публично перед ними. Вечером на площади прошли гуляния, был фейерверк.
Четвертый президент Виктор Янукович принес присягу 25 января 2010 года. До церемонии Януковича в Киево-Печерской Лавре благословлял сам патриарх Русской православной церкви Кирилл, который специально для этого прибыл в Киев. По приезду в Раду случился казус - перед Януковичем, который спешил на торжественное заседание парламента, начали закрываться входные двери. Солдаты почетного караула успели оттолкнуть дверь и не дали ей захлопнуться перед носом будущего президента.
Инаугурации Януковича прошла по сценарию Кучмы. Янукович принял присягу, получил клейноды и удостоверение президента, которое он тут же спрятал в нагрудный карман.
Петр Порошенко вступал в должность 7 июня 2014 года. Церемония прошла под усиленной охраной. В тот день были задействованы почти все силовые подразделения. С самого утра центр города поблизости правительственного квартала был перекрыт, а возле Рады, где проходило торжественное заседание, был выстроен кордон из силовиков. На церемонию прибыли 20 президентов и делегации из более чем 50 стран мира. Вторая часть инаугурации пятого президента проходила на Софийской площади.