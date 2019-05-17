Мадуро впервые встретился с членами Международной контактной группы

КАРАКАС, 17 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые провел встречу с представителями Международной контактной группы (МКГ) и обсудил с ними последствия санкций, которые ввела администрация США в отношении республики. Об этом в четверг сообщил венесуэльский МИД.

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"Президент Николас Мадуро встретился с членами Международной контактной группы, чтобы рассказать им о последствиях [экономической] блокады и санкциях, введенных правительством [президента США] Дональда Трампа против Венесуэлы", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter внешнеполитического ведомства.

По данным государственного телевидения Венесуэлы, на встрече также обсуждались возможные переговоры между правительством и оппозицией, направленные на разрешение политического кризиса в стране.

МКГ создана в начале 2019 года по инициативе ЕС. В ее работе приняли участие представители Евросоюза и восьми стран сообщества: Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Франции и Швеции, а также четырех стран Латинской Америки - Боливии, Коста-Рики, Уругвая и Эквадора. 7 февраля в Монтевидео прошло первое министерское заседание группы.

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