Во Франции подводят итоги протестов "желтых жилетов" перед новой манифестацией

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Субботние протесты движения "желтых жилетов" собирают все меньше участников во Франции: на протяжении последних недель их число в 15 раз уменьшилось по сравнению с тем, что было ровно полгода назад, 17 ноября. В то время, как активисты движения готовятся выйти на улицы французских городов уже в 27-й раз, СМИ публикуют материалы о том, чего удалось за эти месяцы добиться "жилетам".

Париж готовится принять новый марш, который начнется от сквера перед небоскребом нефтегазовой корпорации Total. Если на прошлых выходных манифестанты выступали против реформы системы образования, то на этот раз протест касается нового роста цен на топливо. Согласно информации с трех страниц на Facebook, где приглашают принять участие в марше, общее число заинтересованных достигает около 3 тыс., однако подтвердили свое желание прийти лишь около 500.

Еще одно не связанное с основным шествием собрание, организаторы которого призывают выступить против использования гербицида глифосат в сельском хозяйстве, было запланировано возле Триумфальной арки. Однако, так и не сумев через суд доказать свое право на манифестацию в запрещенной властями зоне, участники перенесли место встречи в Порт-де-Клиши, на север Парижа.

В других городах также готовятся акции "желтых жилетов", которые по-прежнему считают недостаточным ответ властей на требования улиц: Безансон, Сен-Назер, Реймс, Бордо, Страсбург, Амьен. Точное число участков определить сложно, однако власти не ожидают большой мобилизации. Пожалуй, самым выдающимся на сей раз выглядит Лион, где инициаторы протеста отказались декларировать свой марш, заявив, что администрация города в прошлый раз не выполнила обещаний и против демонстрантов был применен слезоточивый газ. Предварительный интерес к этому мероприятию на Facebook высказали более 2 тыс. человек. Следует отметить, что за участие в незадекларированной акции протеста по действующему закону полагается штраф в размере €135.

Куда идут "жилеты"?

Один из идейных вдохновителей движения Эрик Друэ на своей странице в Facebook выступил с критикой нынешних протестов, указав на "все более нелепые" марши, которые собираются вокруг одной конкретной темы. Он призвал других лидеров общественного мнения Присциллу Людоски и Максим Николь "отложить в сторону свое эго" и перестать распылять силы по разным городам, собрав силы в Париже.

"Недовольство все еще велико, требования первых дней так и не были услышаны: повышение покупательской способности, зарплат. Мы можем продолжать мобилизацию, каждый по-своему", - заявила в эфире телеканала BFMTV представитель движения Ингрид Левавассер. Ее популярность среди "желтых жилетов", впрочем, заметно просела после того, как она попыталась на волне протеста создать свою партию для выдвижения кандидатуры на выборах в Европарламент.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в южный город Безансон выразил убеждение, что уже дал ответы на те вопросы, которые спровоцировали это движение. Он заявил, что продолжение протестов не имеет политических перспектив, а все, что происходит по субботам - это не демократия. "Мы сделали нашу работу, и теперь каждый должен пойти голосовать на выборах, а если у кого-то есть идеи, то выдвинуть свою кандидатуру", - сказал президент.

Промежуточные итоги

За последние полгода количество участников акций протеста по стране сократилось с 282 тыс. 17 ноября 2018 года до 18,6 тыс. на прошлой неделе. Главными уступками, которых удалось добиться за время протестов, стали повышение минимального размера оплаты труда на €100 и отмена налога на вредные выбросы, объявленные Макроном 10 декабря после третьей акции протеста. Тогда же были анонсированы и другие важные меры вроде отмены налогов на выплаты за сверхурочные и годовые премии.

Позже, 25 апреля Макрон подтвердил намерение упразднить Национальную школу администрации (l'Ecole nationale d'administration, ENA) и объявил о проведении реформы государственной службы. Тогда же он выступил с предложением упростить правила проведения референдумов в стране и предложил снижение подоходного налога.

Газета Le Journal du Dimanche, в отличие от большинства других СМИ, сосредоточилась на цифрах: с первой акции протестов за полгода полиция произвела более 12 тыс. задержаний, при этом в отношении 2 тыс. человек были вынесены обвинительные вердикты суда, в 40% случаев речь шла о тюремном сроке. Действия стражей порядка, однако, тоже вызывают вопросы со стороны манифестантов и освещающих эти акции журналистов: по различным жалобам было открыто 256 внутренних расследований.

За время противостояния со стороны протестующих почти 2,5 тыс. демонстрантов обратились за помощью врачей, из них 24 получили ранения глаз, пятерым оторвало кисть руки. Травмы зачастую были получены вследствие применения стражами порядка специальных гранатометов, стреляющих газовыми шашками и резиновыми пулями. За полгода было произведено 12,9 тыс. выстрелов, согласно официальной статистике МВД. Спецсредства, по заверению властей, применялись в ответ на агрессивные действия участников протестов, из-за которых пострадали 1,7 тыс. полицейских и жандармов. Кроме того, с начала противостояния было зафиксировано 11 происшествий со смертельным исходом, зачастую это были дорожно-транспортные происшествия в районе баррикад "желтых жилетов".