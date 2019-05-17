Мадуро заявил, что венесуэльцы возьмутся за оружие только для защиты страны

КАРАКАС, 18 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в пятницу, что венесуэльцы готовы взяться за оружие только для защиты суверенитета и целостности страны. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед вооруженными силами.

"Если кому-то из нас придется взяться за оружие, это будет сделано для защиты и сохранения мира, суверенитета и независимости Венесуэлы", - сказал Мадуро, чье выступление транслировало государственное телевидение.

Президент также подчеркнул важность сохранения единства армии. "При любых обстоятельствах мы должны поддерживать и укреплять монолитность вооруженных сил Боливарианской Республики", - отметил он.

23 января этого года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба и Никарагуа.

30 апреля на стороне Гуайдо выступила группа военных, после чего по стране в очередной раз прокатились масштабные акции протеста. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, пятеро погибли. По данным неправительственных организаций, в ходе протестов были задержаны почти 340 человек.