Белоруссия может вооружиться китайскими беспилотниками-камикадзе

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Белоруссия и Китай ведут переговоры по интеграции новейшего китайского беспилотного летательного аппарата (БЛА) типа "камикадзе" CH-901 в состав вооружения белорусской перспективной бронированной колесной платформы. Об этом ТАСС в ходе 9-й международной выставки вооружений MILEX 2019 сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе Белоруссии.

"Мы предложили китайской стороне интегрировать беспилотник-камикадзе CH-901 в состав вооружения новой бронированной платформы, разработанной белорусской компанией "ОКБ "ТСП". Китай выразил заинтересованность в данной программе, однако на данный момент прошли только первичные консультации и о каких-либо твердых договоренностях говорить пока рано", - сообщил источник.

По его словам, новый комплекс будет в первую очередь предлагаться вооруженным силам Белоруссии. "В случае успешного завершения переговоров белорусская армия получит мобильный и эффективный боевой комплекс, способный бороться со всеми типами легкобронированных целей на поле боя", - сообщил он.

По договоренности белорусской и китайской сторон, БЛА CH-901 демонстрируется на выставке как на стенде ОКБ "ТСП", так и на стенде китайской компании China Aerospace Long-March International. При этом характеристики аппарата, предлагаемого для размещения на белорусской бронемашине, несколько отличаются от "чисто китайского" образца, переносимого в ранцевой упаковке.

Предполагается, что новый комплекс будет нести порядка четырех-пяти одноразовых БЛА типа "камикадзе" CH-901, каждый из которых будет запускаться из отдельной направляющей трубчатого типа. Беспилотник может вести разведку и поражать отдельные цели. Дальность и продолжительность полета CH-901 массой 10 кг составляют 15 км и 40 мин соответственно, а крейсерская скорость полета достигает 30-40 м/с. Наведение аппарата на цель осуществляется в ручном режиме с коррекцией при помощи спутникового сигнала, боевая часть, подрыв которой может осуществляться контактным или неконтактным взрывателями, способна пробить до 60 мм броневой стали. Точность наведения на цель будет в пределах 5 м.

По словам собеседника агентства, в состав вооружения перспективной бронированной платформы разработки "ОКБ "ТСП" можно интегрировать и другие виды вооружений, в частности, дистанционно-управляемые боевые модули и противотанковые ракетные комплексы. Эта платформа, как полагают белорусские специалисты, может стать эффективным боевым средством для сил специальных операций.