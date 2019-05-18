Белоруссия представила боевые квадрокоптеры на выставке MILEX 2019

"Дисплей" продемонстрировал два боевых квадрокоптера, получивших обозначения "Квадро-1600" и "Барражирующая труба" соответственно. "В настоящее время оба БЛА проходят интенсивные испытания", - сообщил ТАСС представитель компании.

Ударный беспилотник "Квадро-1600" оснащен двумя одноразовыми противотанковыми гранатометами РПГ-26 и способен выполнять как боевые, так и разведывательные задачи. "Взлетная масса дрона составляет 45 кг, он способен находиться в воздухе до 25 минут и пролетать до 5 км со скоростью 40 км/ч. В зависимости от установленного оборудования он передает видеоданные на дальность до 6 тыс. м", - сообщил источник и отметил, что "Квадро-1600" может опционально оснащаться тепловизором, гиростабилизированной оптоэлектронной станцией и следящей направленной антенной.

Боевой БЛА "Барражирующая труба" отличается меньшими размерами и вооружается одним гранатометом РПГ-26. Его взлетная масса не превышает 10 кг. БЛА способен находиться в воздухе до 25 мин и развивать скорость до 45 км/ч. "Дальность полета БЛА составляет 2 км, при этом дрон способен передавать видеоданные на протяжении всей дистанции полета", - сообщил источник. "Барражирующая труба" может быть опционально оснащена тепловизором или следящей направленной антенной.

По словам источника, оба боевых БЛА отличаются высоким показателем соотношения стоимости и эффективности.