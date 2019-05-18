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Выставка вооружений MILEX 2019

Турция оснащает снайперские винтовки белорусскими прицелами

Директор Научно-технического центра "ЛЭМТ" Белорусского оптико-механического объединения Алексей Шкадаревич отметил, что Анкаре поставлено не менее нескольких сотен прицелов

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Турецкая жандармерия оснащает снайперские винтовки оптическими прицельными комплексами белорусского производства. Об этом ТАСС на 9-й международной выставке вооружений MILEX 2019 сообщил директор Научно-технического центра "ЛЭМТ" Белорусского оптико-механического объединения (БелОМО) Алексей Шкадаревич.

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"Турция приобретает наши прицелы переменной кратности 3-12х для снайперских винтовок калибра 7,62 мм, состоящих на вооружении подразделений жандармерии", - сообщил Шкадаревич и отметил, что Турции поставлено не менее нескольких сотен таких прицелов. "Они очень хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации и прошли крайне жесткие испытания на соответствие требованиям приемки по стандартам НАТО", - отметил он.

БелОМО является одним из крупнейших мировых производителей оптических и оптоэлектронных прицельных комплексов.

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БелоруссияТурцияВыставка вооружений MILEX 2019
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