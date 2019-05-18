Турция оснащает снайперские винтовки белорусскими прицелами

"Турция приобретает наши прицелы переменной кратности 3-12х для снайперских винтовок калибра 7,62 мм, состоящих на вооружении подразделений жандармерии", - сообщил Шкадаревич и отметил, что Турции поставлено не менее нескольких сотен таких прицелов. "Они очень хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации и прошли крайне жесткие испытания на соответствие требованиям приемки по стандартам НАТО", - отметил он.

БелОМО является одним из крупнейших мировых производителей оптических и оптоэлектронных прицельных комплексов.