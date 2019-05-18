Минск поставил станции борьбы с беспилотниками в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Белоруссия поставила радиоэлектронные станции "Гроза-С", предназначенные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), странам Юго-Восточной Азии (ЮВА) и Ближнего Востока. Об этом на 9-й международной выставке вооружений MILEX 2019 ТАСС сообщил начальник отдела систем радиоэлектронной борьбы компании "КБ "Радар", разработавшей комплекс, Сергей Жибуль.

"Гроза-С" продается во многие страны мира, в том числе в страны ЮВА, Ближнего Востока и постсоветского пространства. В целом комплексы радиоэлектронной борьбы "Радара", включая семейство "Гроза", эксплуатируются в 15 странах", - сообщил Жибуль. По его словам, "Гроза-С" проходит опытную эксплуатацию в белорусской армии, после завершения которой будет принята на вооружение.

Согласно данным разработчика, станция "Гроза-С" предназначена для обнаружения, пеленгования, местоопределения и радиоэлектронного противодействия БЛА. Она имеет широкий диапазон частот радиоразведки и подавления, соответствующий всем возможным рабочим диапазонам оборудования современных беспилотных летательных аппаратов. Станция включает активный радар, пассивный радар, телевизионную и тепловизионную станции. "Гроза-С" способна выполнять подавление дронов на дальности до 40 км.