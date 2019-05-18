Выставка MILEX 2021 пройдет в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий Камень"

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. 10-я выставка вооружений и военной техники MILEX 2021 пройдет на территории особой экономической зоны "Великий Камень" - в совместном китайско-белорусском индустриальном парке. Об этом в субботу на церемонии закрытия MILEX 2019 сообщил первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Игорь Демиденко.

Какое оружие показали Россия и Белоруссия на MILEX 2019

Оборонное партнерство и экспорт. Какое оружие показали Россия и Белоруссия на MILEX 2019

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"У нас десятая международная выставка MILEX 2021 юбилейная, мы ее планируем на "Великом Камне", - сказал Демиденко.

"Великий Камень" - особая экономическая зона, белорусско-китайский индустриальный парк, создающийся на территории Смолевичского района Минской области вблизи Национального аэропорта "Минск" согласно межправительственному соглашению между КНР и Белоруссией. Строительство парка начато в 2015 году.

С 15 по 18 мая в Минске проходила международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2019. Экспозиция российских предприятий занимала свыше 500 кв. м. Свою продукцию представили такие российские предприятия, как концерн ВКО "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", холдинг "Высокоточные комплексы", НПК "Техмаш". Организатором единой российской экспозиции традиционно выступил "Рособоронэкспорт".