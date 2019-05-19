Белоруссия на MILEX 2019 договорилась о поставке вооружений и техники на $200 млн

МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Белорусские компании оборонно-промышленного комплекса в рамках выставки вооружения и военной техники MILEX 2019, которая завершилась в Минске 18 мая, заключили контракты на сумму около $200 млн. Об этом говорится в сообщении Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии, опубликованном на сайте ведомства.

"Всего в ходе выставки заключено около 30 внешнеэкономических договоров в сфере вооружения и военно-технического имущества на сумму около $200 млн, что позволяет сделать вывод об ее экономическом успехе", - отмечается в сообщении.

В комитете также проинформировали, что на MILEX 2019 заключено 23 соглашения и меморандума о развитии военно-технического сотрудничества с рядом стран. В Минске назвали результативными белорусско-российские консультации по вопросам научно-технического и промышленного сотрудничества, по итогам которых стороны договорились продолжить работу, направленную "на поступательное развитие кооперации и укрепление доверительных связей между оборонными предприятиями обоих государств". Реализация совместных проектов, в том числе в рамках выполнения контрактов с третьими странами, относится "к наиболее перспективным направлениям дальнейшего развития ВТС двух стран", заявили в Госкомвоенпроме.

В этот раз на выставке свою продукцию представили около 170 белорусских и зарубежных организаций, производственных и торговых предприятий, научных заведений. Самые масштабные экспозиции развернули Белоруссия, Россия, которую представляли более 40 ведущих оборонных научных и производственных предприятий и компаний, Казахстан - семь компаний, Китай - три компании.

На выставке было представлено более 4 тыс. экспонатов. Выставку посетили 59 официальных делегаций из 35 государств мира, а также Организации Договора о коллективной безопасности и Постоянного комитета Союзного государства Белоруссии и России. Представительные иностранные делегации Бахрейна, Болгарии, Замбии, Зимбабве, Лаоса, Чехии и Эритреи посетили выставку впервые.