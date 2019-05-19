СМИ: Ирак отложил на неопределенный срок возобновление полетов в Дамаск

ТАСС, 19 мая. Министерство транспорта Ирака приняло решение отложить на неопределенный срок возобновление регулярных полетов в Дамаск. Об этом сообщила в воскресенье газета Asharq Al-Awsat. По ее информации, соответствующее уведомление было передано сирийским властям через посольство Ирака в Дамаске.

16 мая официальный представитель авиакомпании Iraqi Airways Лейс Рубейа объявил в Багдаде, что первый лайнер иракского национального перевозчика направится в Дамаск в субботу. По его словам, последний перелет между столицами двух соседних государств был совершен в декабре 2011 года, в разгар сирийского кризиса.

Представитель компании подчеркнул, что возобновление авиасообщения будет способствовать росту товарооборота между двумя странами. "Этот шаг очень важен, поскольку в Сирии проживает большая иракская община, кроме того, мы намерены активизировать поездки туристов и паломников в Дамаск", - подчеркнул Рубейя. связывает неожиданное решение иракских властей с острым противостоянием между Соединенными Штатами и Ираном, которое наблюдается сейчас на Ближнем Востоке. Как свидетельствует издание, Ирак превратился сейчас в арену американо-иранского противоборства, учитывая, что и Вашингтон, и Тегеран влияют на политику Багдада.

Asharq Al-Awsat связывает неожиданное решение иракских властей с острым противостоянием между Соединенными Штатами и Ираном, которое наблюдается сейчас на Ближнем Востоке. Как свидетельствует издание, Ирак превратился сейчас в арену американо-иранского противоборства, учитывая, что и Вашингтон, и Тегеран влияют на политику Багдада.

Иракские власти сильно встревожены решением американской компании ExxonMobil эвакуировать своих сотрудников с месторождения "Западная Курна - 1" в Басре. Министр нефти Ирака Тамер аль-Габдан попросил в воскресенье американских нефтяников возобновить свою работу.

15 мая Госдепартамент распорядился об отзыве нештатных сотрудников правительства из американского посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле.