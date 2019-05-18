Reuters: ExxonMobil эвакуировала своих сотрудников с нефтяного месторождения в Ираке

ТАСС, 18 мая. Нефтегазовый гигант ExxonMobil эвакуировал своих иностранных сотрудников с крупного нефтяного месторождения в Басре. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, часть сотрудников, работавших на месторождении "Западная Курна - 1", была эвакуирована в пятницу, другая часть - в субботу утром. Некоторые работники были отправлены в Дубай (ОАЭ).

Как отмечает Reuters, к настоящему моменту все иностранные сотрудники ExxonMobil, работавшие на "Западной Курне - 1", покинули месторождение. По данным источников агентства, эвакуация иностранного персонала ExxonMobil не повлияла на ход работ по добыче нефти на "Западной Курне - 1".

15 мая Госдепартамент распорядился об отзыве нештатных сотрудников правительства из американского посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле. Также внешнеполитическое ведомство США призвало американских граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз в регионе, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами". Как сообщил Госдепартамент, США присвоили Ираку четвертый, самый высокий уровень опасности.