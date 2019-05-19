Лейбористы не поддержат "обновленный и улучшенный" вариант сделки о Brexit

ЛОНДОН, 19 мая. /ТАСС/. Оппозиционная Лейбристская партия Великобритании пока не намерена поддерживать новый вариант билля о Brexit, который премьер-министр Тереза Мэй пообещала вскоре представить парламенту. Об этом в интервью воскресной телепрограмме Би-би-си "Шоу Эндрю Марра" заявил лидер лейбористов Джереми Корбин.

"Мы пока не видели, что именно будет включать в себя новый билль, однако ничто из того, что я об этом слышал, не заставляет меня думать, что он будет коренным образом отличаться от предыдущего правительственного билля. Таким образом, пока что мы не намерены его поддерживать", - сказал Корбин.

В опубликованной в воскресенье статье в The Sunday Times Мэй пообещала, что в ближайшее время представит на рассмотрение парламента страны "обновленный и улучшенный" билль о Brexit, который предполагает утверждение проекта соглашения о выходе страны из Евросоюза. По словам премьер-министра, после провала переговоров с лейбористами ее кабинет лучше представляет себе то, каким образом можно заручиться поддержкой необходимого числа депутатов парламента, ранее трижды отказывавшихся утверждать предыдущие варианты законопроекта.

"Когда билль о соглашении по выходу Великобритании из ЕС будет представлен парламентариям, он станет новым смелым предложением депутатам Палаты общин, включающим улучшенный пакет мер, которые, как я надеюсь, смогут обеспечить нам дополнительную поддержку. Я обеспечу Brexit, соответствующий решению, которое принял на референдуме британский народ. Brexit, который улучшит ситуацию на рынке труда, укрепит безопасность страны и поставит Соединенное Королевство на путь к светлому будущему вне ЕС", - написала глава правительства.

Выход из тупика

По словам Мэй, ее кабинет рассмотрит конкретные изменения, которые будут внесены в текст законопроекта на следующей неделе. Будет также изучен вопрос о необходимости проведения в парламенте серии предварительных голосований для того, чтобы понять, сколько депутатов поддерживают тот или иной вариант выхода из тупика, в который зашла ситуация вокруг Brexit. Само же голосование в Палате общин, как было объявлено ранее, должно состояться в период с 3 по 7 июня.

"Британский народ хочет решить вопрос о Brexit, чтобы наша страна могла двигаться вперед и заняться многими другими вопросами, которые нас всех волнуют. Люди будут рассчитывать на то, что парламент найдет выход из тупика. И поддержать билль - это именно такой выход", - отметила Мэй, ранее пообещавшая своим однопартийцам, что после ключевого голосования обсудит с ними дату своего ухода в отставку и график проведения выборов нового главы Консервативной партии, а следовательно и правительства страны.

Брюссель не готов пересматривать текст самого соглашения о выходе Великобритании из ЕС, утвержденного главами сообщества еще в ноябре. Таким образом, изменения, о которых говорит Мэй, могут касаться лишь политической декларации к соглашению, которая не является юридически обязывающей. Кроме того, обещанные улучшения могут касаться мер, которые Соединенное Королевство будет принимать в одностороннем порядке, чтобы снять опасения части парламентариев по поводу возможных негативных последствий заключения сделки с ЕС.

Сроки Brexit

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Брюссель в марте предоставил Лондону так называемую двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая. Первая дата предполагала выход Великобритании из ЕС без сделки, а вторая, наоборот, давала дополнительное время для завершения всех формальных процедур по ее ратификации после принятия Палатой общин.

Мэй в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о продлении этого срока. По итогам состоявшегося экстренного саммита ЕС 11 апреля было решено отсрочить дату Brexit до 31 октября.