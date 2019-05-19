Глава МВД Австрии обвинил канцлера в развале правительства из-за жажды власти

ВЕНА, 19 мая. /ТАСС/. Канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц обманул министров Австрийской партии свободы (АПС) и единолично развалил коалиционное правительство. Об этом заявил в воскресенье министр внутренних дел республики Херберт Кикль.

"АНП в одностороннем порядке прекратила сотрудничество в правительстве, - написал Кикль в Facebook. - Канцлер Курц и АНП переживают за власть. Очевидно, ценой развала правительства, которое много лет пользуется уважением среди населения".

По его словам, Хайнц-Кристиан Штрахе и Йоханн Гуденус взяли на себя ответственность за заявления на скандальной видеозаписи и принесли себя в политическую жертву, чтобы коалиционное правительство продолжило работу. АПС сдержала свое слово, а канцлер нет, потому что АНП хотела добиться отставки министра внутренних дел, чтобы поставить во главе этого ведомства своего человека, подчеркнул он.

18 мая Курц объявил о предложении президенту провести досрочные выборы в Национальный совет и распустить коалиционное правительство в составе с АПС. Лидер этой партии - Хайнц-Кристиан Штрахе - ушел в отставку с поста вице-канцлера из-за скандальной видеозаписи, опубликованной изданиями Spiegel и Suddeutsche Zeitung. На кадрах, снятых скрытой камерой, Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки издания Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.

В результате скандала Штрахе и Гуденус покинули свои посты в правительстве Австрии, парламенте и АПС. Штрахе заявил, что история со скандальной видеозаписью - это грязная кампания по дезинформации со стороны его политических соперников, все обвинения и утверждения вырваны из контекста, а также потребовал публикации полной версии видеозаписи, которая прояснит подробности той беседы.