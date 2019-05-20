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Зеленский пообещал сделать все, чтобы украинцы в течение пяти лет не плакали

По словам президента Украины, в течение своей жизни он пытался делать все, чтобы украинцы улыбались

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в речи на церемонии инаугурации пообещал сделать все, чтобы в течение следующих пяти лет украинцы не имели повода плакать.

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"Дорогой народ, в течение своей жизни я пытался делать все, чтобы украинцы улыбались, это ощущал сердцем, это была не моя работа, это была моя миссия. Следующие пять лет я сделаю все, чтобы вы, украинцы, не плакали", - сказал он с трибуны Верховной рады.

На церемонии присутствовали четыре бывших президента Украины, около 60 иностранных представителей. В частности, председатель Рады представил президентов Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии, вице-президента Турции, премьер-министра Молдавии, главу парламента Азербайджана, вице-премьеров Белоруссии, Румынии, Словакии, Болгарии, делегацию США, которую возглавил министр энергетики Рик Перри, а также спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер и ряд других.

Теги
УкраинаСШАПерри, РикЗеленский, Владимир Александрович
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