Зеленский пообещал сделать все, чтобы украинцы в течение пяти лет не плакали

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в речи на церемонии инаугурации пообещал сделать все, чтобы в течение следующих пяти лет украинцы не имели повода плакать.

"Дорогой народ, в течение своей жизни я пытался делать все, чтобы украинцы улыбались, это ощущал сердцем, это была не моя работа, это была моя миссия. Следующие пять лет я сделаю все, чтобы вы, украинцы, не плакали", - сказал он с трибуны Верховной рады.

На церемонии присутствовали четыре бывших президента Украины, около 60 иностранных представителей. В частности, председатель Рады представил президентов Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии, вице-президента Турции, премьер-министра Молдавии, главу парламента Азербайджана, вице-премьеров Белоруссии, Румынии, Словакии, Болгарии, делегацию США, которую возглавил министр энергетики Рик Перри, а также спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер и ряд других.