Эксперт: указ о роспуске Рады не может быть остановлен решением суда

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Суд на Украине не может остановить действие указа президента страны о досрочном прекращении полномочий Верховной рады. Об этом заявил в понедельник судья - спикер Окружного административного суда Киева Богдан Санин.

"Возможно ли остановить указ президента Украины о роспуске Верховной рады Украины VIII созыва в порядке обеспечения искового заявления? Нет. Остановка указа президента Украины не допускается. Прямой запрет на такие действия предусмотрен кодексом", - сообщил он в Facebook. Судья также сообщил, что также не может быть применена судом обеспечительная мера, которой запрещается Центральной избирательной комиссии осуществлять подготовку к выборам.

Санин сообщил, что избирательный процесс на внеочередных выборах начинается на следующий день после официального опубликования указа главы государства. Решение о роспуске принимается после консультаций президента с главой Рады, его заместителями и главами депутатских фракций.

При этом позиция руководства Рады и депутатов является лишь консультативной, они не могут заблокировать принятие главой государства решения о роспуске парламента.

Сегодня Зеленский, вступивший в должность президента Украины, объявил о роспуске Верховной рады и проведении в стране в течение двух месяцев парламентских выборов. Он призвал депутатов до окончания срока их полномочий принять ряд важных законов, в частности об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и "многострадальный избирательный кодекс" с открытыми избирательными списками по выборам в Раду.

Президент, кроме того, потребовал от Рады нынешнего созыва уволить главу Службы безопасности Украины, генпрокурора и министра обороны страны. Он уже пригласил глав парламентских фракций на консультации по вопросу досрочных выборов в Раду. Встреча запланирована на 10:00 21 мая.