Премьер Вьетнама обсудит в Кремле расширение взаимодействия Ханоя и Москвы

ХАНОЙ, 20 мая. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук намерен обсудить на предстоящих в Москве 22 мая переговорах с российским коллегой Дмитрием Медведевым реализацию ключевых экономических проектов двух стран. Об этом глава вьетнамского правительства заявил в понедельник в эксклюзивном интервью ТАСС перед вылетом в Россию, где он будет находиться с официальным визитом с 20 по 23 мая.

"На переговорах в Москве предстоит обмен мнениями по конкретным направлениям расширения взаимодействия, в частности, мы обсудим меры по устранению существующих проблем на пути развития сотрудничества, а также дальнейшие шаги, направленные на продвижение взаимодействия между Вьетнамом и Россией по ключевым направлениям, особенно в торгово-экономической и инвестиционной сферах", - сказал Нгуен Суан Фук.

По его словам, самое пристальное внимание будет уделено ходу реализации согласованных важных совместных проектов, таких как строительство при помощи России Центра ядерной науки и технологий на территории Вьетнама. Появление этого объекта "будет иметь важное стратегическое значение для развития возможностей использования атомной энергии в мирных целях во Вьетнаме", отметил премьер. Среди других тем, которые будут затронуты на переговорах в российской столице глава вьетнамского правительства назвал взаимодействие в нефтегазовой области, в сфере возведения объектов энергетической инфраструктуры и транспорта во Вьетнаме, а также вопрос о российском содействии Вьетнаму в создании электронного правительства.