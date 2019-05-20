В ВОЗ сообщили, что число жертв боев под Триполи превысило 500

КАИР, 20 мая. /ТАСС/. Не менее 510 человек стали жертвами вооруженных столкновений в районе столицы Ливии за полтора месяца. Такие данные, как передает портал Afrigatenews , привела в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Что нужно знать о происходящем в Ливии?

Битва за Триполи. Что нужно знать о происходящем в Ливии?

"Потери от вооруженного конфликта в Триполи продолжают расти. По состоянию на 19 мая погибли 510 человек, 2467 были ранены", - отмечает ВОЗ.

В предыдущем сообщении ВОЗ указывалось, что с начала боев погибли 454 человека, 2154 получили ранения, а число покинувших свои дома достигло 60 тыс.

4 апреля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу с целью ликвидации окопавшихся там, по его словам, террористических группировок. В свою очередь премьер заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в Триполи вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим город силам Хафтара.