Гройсман: Зеленский должен срочно предложить кандидатуру на пост премьер-министра

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который написал заявление об отставке, заявил, что президент Владимир Зеленский должен срочно предложить кандидатуру на пост главы правительства. Об этом премьер-министр сказал в понедельник вечером в прямом эфире украинского телеканала ICTV .

"Президент Владимир Зеленский должен срочно внести кандидатуру на пост премьер-министра", - сказал Гройсман.

При этом он считает, что президент должен создать и новый состав правительства, забыв, что кабмин формирует коалиция Верховной рады при согласовании с премьер-министром. Президент может только представить кандидату главы правительства, но при согласовании с Радой.

Гройсман напомнил, что во вторник состоятся консультации Зеленского с руководителями Верховной рады и главами фракций относительно досрочных выборов парламента, во время которых президент сможет обсудить кандидатуру на пост главы правительства. Премьер считает, что Зеленский "хочет взять на себя всю полноту власти и нести ответственность за состояние дел в стране". "Поэтому президент должен немедленно обсудить кандидатуру нового премьер-министра", - выразил убеждение Гройсман.

Он подтвердил, что уже написал заявление в адрес Верховной рады, которое передаст в среду, 22 мая, после заседания правительства. "Я написал заявление на увольнение. Избран новый президент, у украинцев новые ожидания", - пояснил Гройсман мотивы своей отставки.

В понедельник Гройсман объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета. Премьер пояснил, что принял это решение после того, как президент Владимир Зеленский заявил в своем обращении к украинскому народу, что правительство должно уйти в отставку. При этом он заявил, что не планирует покидать политику и будет баллотировать в Верховную раду.

Согласно конституции Украины, отставка премьер-министра страны означает отставку всего состава кабинета министров. Законом также определено, что именно парламент "осуществляет формирование нового состава правительства в сроки и в порядке, определенных конституцией".

После вступления в должность президента Владимир Зеленский потребовал от правительства подать в отставку и одновременно объявил о роспуске Верховной рады. В этой связи до внеочередных парламентских выборов, которые должны пройти в 60-дневный срок, министры автоматически получат статус исполняющих обязанности, а кабинет также с приставкой и.о. может возглавить один из нынешних вице-премьеров.