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Bloomberg: глава Минэнерго США заявил о планируемых санкциях против "Северного потока - 2"

Ранее о разработке такого законопроекта сообщал журнал Foreign Policy
Американский министр энергетики Рик Перри Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Американский министр энергетики Рик Перри
© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 21 мая. США намерены ввести санкции в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" по доставке российского газа в страны ЕС. Об этом заявил во вторник американский министр энергетики Рик Перри, выступая в Киеве, куда он прибыл для участия в инаугурации Владимира Зеленского, передает агентство Bloomberg.

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США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции в отношении проекта и его европейских участников. Американские власти ранее заявляли, что сами собираются поставлять в Европу сжиженный газ.

Ранее американский журнал Foreign Policy сообщал о разрабатываемом двумя американскими сенаторами законопроекте, согласно которому предлагается ввести санкции в отношении ряда европейских физлиц и компаний, имеющих отношение к строительству "Северного потока - 2".

 

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УкраинаСШАРоссияПерри, РикЗеленский, Владимир Александрович
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