Al Jazeera: делегация Ирака прибыла в Иран с инициативой по урегулированию кризиса с США

КАИР, 21 мая. /ТАСС/. Официальная делегация Ирака прибыла во вторник в Тегеран с инициативой урегулирования кризиса между Ираном и США. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на иракские правительственные источники.

О том, кто именно представляет эмиссаров Багдада, телеканал не уточняет. Кроме того, неизвестно, что именно предлагает иракская сторона.

Ранее во вторник премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди объявил, что его страна намерена направить делегации в Иран и США для того, чтобы снизить возникшую между этими двумя государствами напряженность. Он указал, что Багдад уже выступает в качестве посредника между Вашингтоном и Тегераном в попытках разрешить кризис между сторонами, каждая из которых заверила, что "не хочет войны". Глава кабмина добавил, что позиция Багдада по сценариям урегулирования кризиса "очень близка к европейской" - страны Европы призывают к сдержанности и дипломатическому разрешению разногласий.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. В Вашингтоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе. В Пентагоне назвали этот шаг "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов".

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призвал генсека организации Антониу Гутерриша применить статью 8 резолюции СБ ООН 598 (1987 года), принятой для прекращения ирано-иракской войны. Статья касается реализации "мер по укреплению безопасности и стабильности в регионе" путем выстраивания широкого международного диалога.