"Народный фронт" требует от Зеленского внести в Раду кандидатуру премьера и членов кабмина

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Фракция "Народный фронт" потребовала от президента Украины Владимира Зеленского внести на рассмотрение парламента кандидатуру премьер-министра страны и предложения по составу кабинета министров, не дожидаясь новых парламентских выборов.

"Мы требуем от президента Владимира Зеленского безотлагательно внести на рассмотрение парламента кандидатуру премьер-министра Украины и предложения относительно членов правительства", - заявил лидер фракции Максим Бурбак в среду на внеочередном заседании Верховной рады. Он также призвал внести в парламент кандидатуры членов правительства, назначение которых относится к конституционным полномочиям президента, имея в виду министра иностранных дел и министра обороны Украины.

В понедельник премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о решении 22 мая подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета. Премьер пояснил, что принял это решение в связи с тем, что этого в своей инаугурационной речи потребовал Зеленский, хотя по Конституции страны правительство слагает свои полномочия только после избрания нового состава парламента. На следующий день глава государства объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов 21 июля. Таким образом, по закону подавшие в отставку министры должны продолжать свою работу в качестве исполняющих обязанности до появления нового состава парламента.

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