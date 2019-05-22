В ДНР подтвердили задержание украинских военнослужащих

ДОНЕЦК, 22 мая. /ТАСС/. В Донецкой народной республике (ДНР) подтвердили задержание на своей территории группы военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"Сегодня в ходе успешно проведенной операции Народной милиции ДНР была задержана диверсионно-разведывательная группа противника, - говорится в заявлении ведомства. - При задержании у боевиков была изъята форма, автомобильные номерные знаки и документы образца Народной милиции, а также взрывчатые вещества".

"С задержанными проводятся следственные мероприятия", - сказано в заявлении.

При этом о числе задержанных не сообщается.

Ранее штаб так называемой Операции объединенных сил в Донбассе сообщил о задержании силами ДНР восьми военнослужащих ВСУ. По версии штаба, они, "двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на неподконтрольную Киеву часть территории, где были задержаны".