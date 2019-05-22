Пентагон отказался комментировать сведения о запросе на отправку войск на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Министерство обороны США отказалось в среду прокомментировать информацию СМИ о рассмотрении запроса об отправке до 10 тыс. военнослужащих на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана.

"Согласно давней политике, мы не собираемся обсуждать или спекулировать на потенциальных будущих планах или запросах об отправке сил", - сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе оборонного ведомства США.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что Пентагон представит Белому дому планы по отправке до 10 тыс. американских военнослужащих, а также дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot и кораблей на Ближний Восток для "усиления защиты от потенциальных угроз со стороны Ирана". По данным источников агентства, миссия военнослужащих в случае удовлетворения соответствующей просьбы Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия, будет носить оборонительный характер. При этом агентство отмечает, что на данный момент неясно, одобрят ли американские власти данный запрос.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности СЕНТКОМ. Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.