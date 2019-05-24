СМИ: Абэ обсудил с Болтоном предстоящий визит Трампа в Японию

ТОКИО, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретился в пятницу с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Как сообщает информационное агентство Kyodo, в ходе беседы в токийской резиденции главы правительства обсуждались вопросы, которые будут предметом переговоров во время предстоящего 25-28 мая визита в Японию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

"Считаю большой честью, - приводит агентство слова Болтона, - что президент станет первым иностранным гостем, который встретится с новым императором Японии Нарухито". Он вступил на престол 1 мая после добровольного отречения его отца Акихито.

В пятницу, по данным Kyodo, Болтон провел также деловые консультации в Токио с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти. Речь шла, в частности, о том, в какой форме поднимать на переговорах такие темы, как ядерная программа Пхеньяна и проблема японцев, похищенных в конце прошлого века спецслужбами КНДР, отмечает агентство.

В ходе визита в Японию Трамп также сыграет партию в гольф с японским премьером, посетит вместе с ним соревнования борцов сумо и поднимется на борт вертолетоносца "Кага" ВМС Японии, который вскоре будет переделан в авианосец. Безопасность во время визита президента США будут обеспечивать около 25 тыс. полицейских и сотрудников других служб.