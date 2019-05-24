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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

СМИ: премьер-министр Японии в июне может посетить Иран с посреднической миссией

По данным NHK, окончательное решение о поездке будет принято после визита президента США Дональда Трампа в Японию

ТОКИО, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в июне может посетить Иран с возможной посреднической миссией в целях нормализации отношений между Вашингтоном и Тегераном. Окончательное решение об этой поездке будет принято после предстоящего 25-29 мая визита президента США Дональда Трампа в Японию, сообщил в пятницу телеканал NHK.

Вопрос о возможной поездке премьера в Тегеран мог, в частности, обсуждаться в ходе состоявшейся в пятницу в Токио беседы Синдзо Абэ с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, считает информационное агентство Kyodo.

Перед этим, 16 мая, Абэ провел в Токио переговоры с главой иранского МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом. Японский премьер, отмечает в связи с этим Kyodo, намерен использовать для возможной посреднической миссии свои хорошие отношения как с Вашингтоном, так и с Тегераном.

В предыдущий раз глава правительства Японии посещал Иран в 1978 году.

Теги
ЯпонияСШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаАбэ, СиндзоТрамп, ДональдЗариф, Мохаммад ДжавадБолтон, Джон
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