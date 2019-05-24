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Разногласия между РФ и ПАСЕ

Комитет по регламенту ПАСЕ рассмотрит 3 июня вопрос о полномочиях национальных делегаций

Отмечается, что ассамблея должна, в частности, принять решение относительно условий, на которых делегации могут быть представлены в ПАСЕ

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. Вопрос о полномочиях национальных делегаций Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет рассмотрен в ходе заседания ее комитета по регламенту. Об этом сообщила в четверг председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

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"Ассамблея должна принять ряд решений, которые, в частности, касаются момента, когда делегации могут быть представлены в ассамблее и на каких условиях в рамках изучения полномочий делегаций Боснии и Герцеговины и Российской Федерации на нашей июньской сессии, - сказала она. - Бюро ПАСЕ провело вчера обмен мнениями по этому вопросу и приняло решение попросить комитет по регламенту изучить этот вопрос в рамках доклада мадам Де Суттер о полномочиях национальных делегаций касательно их возможностей по голосованию".

Официальный представитель председателя ПАСЕ Микаэла Каталано сообщила корреспонденту ТАСС, что заседание комитета состоится 3 июня.

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