Новый лидер правящей партии Великобритании будет избран до 20 июля

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Итоги выборов нового главы правящей Консервативной партии Великобритании будут подведены до 20 июля - даты, когда парламент страны уходит на летние каникулы. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу советом партии.

"Мы ожидаем, что этот процесс [определения кандидатов на пост лидера] будет завершен к концу июня, что даст возможность провести ряд собраний по всей стране, на которых депутаты смогут встретиться с кандидатами и задать им свои вопросы, после чего проголосуют с тем, чтобы результаты их волеизъявления были объявлены до ухода парламента на летние каникулы [что ожидается 20 июля]", - говорится в совместном заявлении членов партийного совета.

В заявлении подчеркивается, что на парламентариях-тори лежит особая ответственность, так как выбранному ими лидеру партии предстоит также возглавлять британское правительство до новых всеобщих выборов.