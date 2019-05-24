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Отставка Терезы Мэй

Кэмерон поддержал решение Мэй уйти в отставку с поста лидера консерваторов

Бывший премьер-министр Великобритании надеется, что возможность прихода к компромиссным решениям сохранится внутри правящей Консервативной партии

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон (2010 - 2016) выразил надежду, что возможность прихода к компромиссным решениям внутри правящей Консервативной партии сохранится после отставки Терезы Мэй с поста лидера тори. Об этом он написал в пятницу в Twitter, прокомментировав решение Мэй освободить кресло британского премьера.

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"Решительная и мужественная речь премьер-министра... Ее необходимо поблагодарить от имени страны за неустанные усилия", - говорится в его заявлении. "Я знаю, как больно мириться с тем, что твое время кончилось и необходим новый лидер. Она пришла к правильному решению, и я надеюсь, что дух компромисса сохранится", - добавил Кэмерон, который в июне 2016 года ушел в отставку после победы евроскептиков на референдуме по вопросу Brexit.

Тереза Мэй объявила в пятницу, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня, при этом она будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори. Она также заявила о том, что кампания по избранию нового лидера консерваторов начнется 10 июня.

Глава британского правительства в последние дни столкнулась с крайне серьезным давлением со стороны членов кабинета министров и депутатов Консервативной партии, которые предпринимали попытки вынудить ее уйти в отставку. Рост недовольства министров и парламентариев во многом связан с тем, что Мэй сильно смягчила свою позицию по Brexit с целью заполучить поддержку со стороны представленных в Палате общин британского парламента партий. Она была необходима премьеру для принятия соглашения об условиях выхода страны из ЕС, которое депутаты уже трижды отклоняли.

Теги
Кэмерон, ДэвидВеликобританияМэй, ТерезаОтставка Терезы Мэй
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