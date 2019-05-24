Посольство в РФ: США разочарованы продлением срока ареста Уилану

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Вашингтон разочарован решением Лефортовского суда, который в пятницу продлил гражданину США и ряда других государств Полу Уилану срок содержания в СИЗО до 29 августа. Об этом говорится в сообщении американского посольства в РФ, размещенного на официальной странице в Twitter .

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"Мы разочарованы тем фактом, что российский суд принял решение продлить расследование по делу Пола Уилана еще на три месяца, - отметили в диппредставительстве. - Прошло уже пять месяцев со дня его ареста, но до сих пор не было представлено каких-либо доказательств его противозаконной деятельности".

В посольстве назвали расследование в отношении Уилана безрезультатным и в очередной раз заявили об отсутствии оснований держать его под стражей. "Не было бы более человечным отпустить его домой к пожилым родителям, которые уже не знают, увидят ли своего сына живым", - говорится в сообщении.

ФСБ объявила о задержании 28 декабря 2018 года в Москве Пола Уилана при проведении шпионской акции. Следственным управлением спецслужбы в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.