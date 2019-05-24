В Конгрессе представили законопроект, обязывающий Трампа отчитываться о переговорах с КНДР

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Группа американских законодателей из обеих палат Конгресса представила в пятницу законопроект, который обязывает президента США Дональда Трампа отчитываться о намерении заключить любые договоренности с руководством КНДР. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении сенаторов Роберта Менендеса (демократ от штата Нью-Джерси), Кори Гарднера (республиканец от штата Колорадо) и конгрессмена Элиота Энгела (демократ от штата Нью-Йорк).

"Эта инициатива [представителей] обеих партий предусматривает создание основы [механизма] надзора для поддержки принципиальной дипломатии, нацеленной на достижение денуклеаризации [Корейского полуострова] и при этом подчеркивает, что Конгресс ожидает от любого [заключаемого между США и КНДР] соглашения реализации, мониторинга и проверки денуклеаризации Северной Кореи", - заявил Менендес.

В Ханое 27-28 февраля состоялся двухдневный саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, посвященный проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. По его итогам сторонам не удалось достигнуть соглашения. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.