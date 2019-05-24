Гуайдо заявил, что повстанцы АНО нападают на погранпосты Колумбии с территории Венесуэлы

КАРАКАС, 24 мая. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в пятницу рассказал, что члены леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) совершили как минимум два нападения на колумбийские пограничные пункты с территории Венесуэлы за последнее время. Об этом он заявил во время выступления перед своими сторонниками в Каракасе.

"Произошло два нападения на колумбийские пограничные посты. Их совершили повстанцы АНО, находящиеся в Венесуэле", - заявил оппозиционер, чьи слова приводит агентство EFE. В то же время он не уточнил, когда были совершены нападения, но отметил, что они произошли в колумбийском департаменте Араука.

Гуайдо обратился к национальным вооруженным силам с призывом "отказаться от поддержки диктатора [имея в виду президента страны Николаса Мадуро] и защищать внутренний суверенитет Венесуэлы, сражаясь с АНО".

В начале мая генерал колумбийской армии Луис Фернандо Наварро в интервью газете El Tiempo заявил, что около тысячи бойцов АНО находятся в приграничной зоне между Колумбией и Венесуэлой.

Власти Колумбии возложили на АНО ответственность за теракт 17 января в Боготе, когда начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в стену здания Национальной полицейской академии. Жертвами атаки стали не менее 21 человека, 68 получили ранения. После этого президент Колумбии Иван Дуке отдал приказ об аресте 10 представителей АНО, которые вели на Кубе переговоры с администрацией южноамериканской страны в 2018 году.

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии".