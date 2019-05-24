Гуайдо считает, что венесуэльская оппозиция окрепла и готова вести борьбу за власть

КАРАКАС, 24 мая. /ТАСС/. Оппозиция Венесуэлы достаточно усилилась для того, чтобы бороться за власть в стране с правительством. С таким утверждением выступил в пятницу лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

"Мы окрепли и стали достаточно сильны для того, чтобы соперничать за власть и произвести переход к демократии", - приводит слова политика газета El Nacional. По мнению Гуайдо, цель этого процесса заключается в "создании стабильности и управляемости" в Венесуэле, а также в проведении "по-настоящему свободных выборов".

Он добавил, что оппозиция в настоящее время обдумывает план своих действий в дальнейшем, учитывая тяжелую ситуацию, в которой оказалась страна. По словам Гуайдо, венесуэльцы чувствуют, что "еще один день без воды, без здравоохранения, без бензина - это слишком, и это на самом деле так".