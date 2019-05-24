Кому выгоден развал правительства в Австрии

В данном случае речь может идти и о Германии, и о США, и о евробюрократах

Правительственная коалиция консервативной Австрийской народной партии и правой Австрийской партии свободы досрочно распалась под влиянием внешних сил. В Австрии разгорелся острый внутриполитический кризис. В Европейском союзе этот кабинет министров, который пользовался поддержкой большинства австрийцев, был, пожалуй, одним из самых ярких примеров успешного сотрудничества консерваторов и правых. Такое положение дел не могло не быть раздражителем для действующих чиновников в Евросоюзе, критично настроенных по отношению к росту популярности нового поколения правых политиков, выступающих с евроскептических позиций.

На эту тему Скандальное видео со Штрахе привело Австрию к досрочным выборам и кризису в правительстве

Момент для публикации нашумевшей видеозаписи с участием ушедшего в отставку вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе был выбран неслучайно и с целью компрометирующей атаки: за неделю до выборов в Европейский парламент, чтобы ударить по рейтингу правых партий накануне голосования. Распространить скандальную историю помогли авторитетные германские издания Suddeutsche Zeitung и Der Spiegel. Вдобавок политики либерального толка поспешили использовать скандал в собственных интересах, чтобы свести счеты с правыми. Канцлер Австрии Себастьян Курц под давлением общественного мнения был вынужден разорвать коалицию и объявить о досрочных выборах в Национальный совет. Если об исполнителях провокации против Штрахе и его партии кое-что известно - австрийские СМИ рассказывают историю о частном детективе из Мюнхена, венском адвокате и актрисе, выдававшей себя за племянницу российского олигарха, - то ее заказчики неизвестны. И не стоит удивляться, если все так и останется. Этот вопрос должен, в первую очередь, мучить самих австрийцев. Очевидно одно - политических бенефициаров у этой истории множество. Германия Неудовлетворение австрийским правоцентристским правительством с трудом скрывали в Берлине. Правительство Германии вместе с канцлером Ангелой Меркель аналитики часто противопоставляли правительству Австрии во главе с Себастьяном Курцем.

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Прежде всего, это связано с их противоположными подходами к решению миграционного кризиса, охватившего Европу в 2015 году. Меркель гостеприимно открыла двери ЕС для беженцев из Ближнего Востока и Африки и неустанно повторяла немцам свой девиз: "Мы справимся". Курц же стал одним из ее главных оппонентов в вопросе миграционной политики. В 2017 году он возглавил правительство Австрии в основном благодаря антимигрантской риторике и образовал коалицию с правыми, чем вызвал недовольство в ФРГ и Евросоюза. Для Германии Курц является возмутителем спокойствия: он призвал закрыть границы ЕС от нелегальных мигрантов, отправлять их обратно в Африку, обязал приезжих учить немецкий язык, пообещал отказывать в социальном пособии беженцам за нарушение австрийских законов. За это либеральные германские средства массовой информации его невзлюбили, а немцы наоборот полюбили. Курц стал новой звездой на политическом небосклоне ЕС, в то время как рейтинг Меркель начал падать на фоне роста популярности германских правых. Евросоюз В 2017 году Курц стал самым молодым главой правительства в мире. Он не просто взялся претворять в жизнь назревшие реформы, но и начал демонстрировать независимую позицию Вены на уровне ЕС. В частности, заявил о необходимости ограничения полномочий Еврокомиссии в сфере государственного регулирования в странах - участницах сообщества, сокращении числа еврокомиссаров, а также первым заговорил о важности смены поколений на руководящих постах в Евросоюзе. Символичной в этом смысле была первая встреча Курца со старожилом европейской политики Жан-Клодом Юнкером, с которым он отказался целоваться, а только сухо пожал ему руку. Канцлер Австрии олицетворяет современное поколение эффективных управленцев. И рядом с ним оказался нелюбимый евробюрократами младший партнер по коалиции в правительстве - Австрийская партия свободы и ее уже бывший лидер Хайнц-Кристиан Штрахе. О выгоде скандала вокруг Штрахе для истеблишмента в Брюсселе косвенно говорит де-факто одобрение произошедшего все тем же главой Еврокомиссии Юнкером. Комментируя внутриполитический кризис в Австрии, он заявил о необходимости использования этой ситуации для "предотвращения угрозы правого крена" в Европе. "Я никогда не даю советы главам правительств, но мой совет был бы таков, что он [Курц] должен ко мне всегда внимательно прислушиваться", - сказал Юнкер, намекая на коалицию канцлера Австрии с правыми. США Австрия при Курце продемонстрировала готовность взять на себя лидирующую роль в ЕС по налаживанию отношений между Западом и Россией. В период обострения отношений между ЕС и РФ из-за украинского кризиса Вена выступила с призывом к сохранению диалога с Москвой. Представители австрийского руководства посещают Россию и настаивают на том, что без Москвы невозможно решать современные международные проблемы, отвечая таким образом на деструктивную позицию США.

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