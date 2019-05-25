Болтон считает, что саммит Японии и КНДР поможет решению ядерной проблемы Пхеньяна

ТОКИО, 25 мая. /ТАСС/. Двусторонняя встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и лидера КНДР Ким Чен Ына внесла бы большой вклад в решение ракетно-ядерной проблемы Пхеньяна, а также вопроса похищенных северокорейской разведкой японских граждан. Об этом заявил в субботу помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который находится с визитом в Токио.

"Это внесло бы большой вклад в решение проблемы денуклеаризации Северной Кореи, а также в урегулирование вопроса похищенных японских граждан", - приводит его слова агентство Киодо.

Болтон также отметил, что недавние ракетные пуски в КНДР нарушают резолюции Совбеза ООН, однако продолжение переговоров Вашингтона и Пхеньяна все еще возможно.

Помощник президента США по национальной безопасности прибыл в Токио для подготовки визита американского лидера Дональда Трампа, который продлится с 25 по 28 мая. В пятницу Болтон провел встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти.

Ранее Абэ неоднократно заявлял, что хочет провести личную встречу с Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий, чтобы добиться прогресса в решении проблемы похищенных северокорейской разведкой японских граждан.