СМИ: видео с экс-вице-канцлером Австрии является частью журналистского расследования

ТАСС, 25 мая. Скандальное видео, повлекшее за собой отставку бывшего лидера Австрийской партии свободы (АПС) и вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, было снято в рамках журналистского расследования. Об этом в пятницу сообщила газета Kurier .

Как информировала газета, в ее редакцию поступило письмо, в котором говорилось, что "видео с Ибицы является проектом, мотивированным гражданским обществом, в котором использовались методы журналистского расследования". Кроме того, письмо содержало информацию о венском адвокате, который играл значительную роль в этом расследовании, его имя не разглашается.

В письме также отрицается, что съемка видео являлась противоправным деянием. "В отношении видеозаписей стоит отметить, что использование скрытых камер в журналистских расследованиях для выявления нарушений защищено свободой слова", - цитирует газета отрывок из письма.

Газета не уточняет, с какой целью проводилось журналистское расследование в отношении Штрахе.

В пятницу Штрахе передал в прокуратуру Вены заявление в отношении трех лиц, которые могут быть причастны к производству скандальной видеозаписи с его участием. Он указал, что компрометирующий видеоматериал был снят незаконно с использованием средств скрытой съемки, и его публикация нанесла ему ущерб.

Штрахе был вынужден подать в отставку с поста вице-канцлера и председателя Австрийской партии свободы на фоне скандала вокруг публикации видеозаписи с его участием. На ней он в 2017 году на Ибице обсуждает с некой русскоговорящей женщиной возможность информационной поддержки избирательной кампании своей партии перед парламентскими выборами в обмен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии. В результате этой ситуации в Австрии развалилось коалиционное правительство консерваторов и правых, а также были назначены досрочные парламентские выборы. Канцлер Себастьян Курц заявил о необходимости расследовать утверждения Штрахе и установить заказчиков этого видео.