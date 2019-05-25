Голландский депутат призвал Россию представить делегацию в ПАСЕ

ПАРИЖ, 25 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Россия обязательно должна представить свою делегацию для участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), чтобы не нарушать решение Комитета министров Совета Европы (СЕ), принятое в Хельсинки. Такое мнение высказал в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС председатель группы объединенных европейских левых, голландский парламентарий Тини Кокс.

"Наши российские коллеги должны понимать две вещи: они должны вернуться, должны представить свою делегацию, это ясно, решение принято, это не так, что "подождем и посмотрим", и дело за нами. Это будет нарушать решение Хельсинки", - пояснил автор доклада о роли и миссии ПАСЕ. Резолюция на его основе была принята на сессии в апреле, а основные предложения из него утверждены на майской конференции министров в Хельсинки.

"Они должны понимать, что теперь будет совместный механизм, в рамках которого при нарушении страной Устава или конвенции ей могут быть предъявлены претензии по статьям 7, 8 и 9", заявил Кокс, подчеркнув, что теперь Комитет министров, ПАСЕ и Генеральный секретарь СЕ смогут инициировать разбирательство по соответствующим статьям устава. Вместе с тем депутат отметил, что, хотя решение о внедрении санкционного механизма обсуждению не подлежит, точной даты его запуска нет. Статьи 7, 8 и 9 устава СЕ регламентируют выход, исключение и приостановку права государства на представительство в организации в зависимости от решения самого государства, нарушения им статьи 3, в которой речь идет о принципе верховенства права, или неуплаты им взносов в бюджет организации.

"Санкционные механизмы должны быть в любой международной организации. Это способ сказать: если вы не выполняете обязательства, что вы здесь делаете?" - отметил он, добавив, что в прошлом органы Совета Европы не согласовывали санкции между собой, из-за чего они не работали.

Дорога открыта

"Что еще важно, это еще одно решение комитета, они [министры] призывают нас, Ассамблею, в виду экстраординарных обстоятельств разрешить, чтобы все национальные делегации присутствовали [на заседании] ПАСЕ в июне, в частности Россия и Босния и Герцеговина", - добавил голландский парламентарий. Кокс напомнил, что до настоящего времени регламент Ассамблеи не позволял представлять полномочия делегаций в июне.

"Решения Хельсинки обязательны. Никто сейчас не может говорить о том, возвращается Россия или нет, а также о том, что механизм может не применяться. Это решено. И решено, что если вы участвуете в обоих органах [Комитет министров и ПАСЕ], то вы участвуете в них на легальной основе. И на вопрос, как это организовать, должен ответить Комитет по регламенту. В конце решение будет принимать Ассамблея", - пояснил собеседник агентства.

Кокс уточнил, что заседание Комитета по регламенту состоится 3 июня и по его итогам должны быть даны ответы на вопрос, как повлияют решения комитета министров на регламент ПАСЕ. Также должны быть выдвинуты соответствующие предложения о том, как привести регламент в соответствие с ними. Ассамблея же проголосует по ним в первый день пленарной сессии ПАСЕ в конце июня.