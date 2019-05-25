Экс-министр по вопросам Brexit стал шестым претендентом на пост британского премьера

ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Бывший министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминик Рааб объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера правящей Консервативной партии и стал, таким образом, уже шестым претендентом на пост премьер-министра страны. О своем решении экс-глава министерства сообщил в авторской статье на страницах воскресной газеты The Mail on Sunday .

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"Успешное осуществление Brexit потребует нацеленности, дисциплины и решительности. Как бывший юрист Форин оффиса и министр по вопросам Brexit я обладаю надлежащим опытом", - заявил Рааб в этой статье.

По его словам, "страна теперь застряла в грязи, униженная Брюсселем и неспособная найти путь продвижения вперед".

"Премьер-министр объявила о своей отставке. Теперь пришло время взять новый курс", - констатировал кандидат в лидеры тори.

Рааб подчеркнул, что он является сторонником выхода из ЕС с соглашением об условиях "развода" сторон, но при этом дал понять, что Великобритания должна продемонстрировать "непоколебимую решимость" покинуть европейское сообщество не позднее октября.

Помимо Рааба о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии на данный момент открыто объявили еще пятеро политиков. Это экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок и бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви. На данный момент несомненным фаворитом в борьбе за премьерский пост считается Джонсон.

24 мая премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку с поста главы тори из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.