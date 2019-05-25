США надеются, что переговоры в Осло сосредоточатся на вопросе отставки Мадуро

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают единственной темой для переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро условия его отставки и надеются, что именно на этом сосредоточатся дискуссии между представителями властей страны и оппозиции в Осло. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Соединенные Штаты поддерживают стремление народа Венесуэлы вернуть демократию и положить конец нелегитимному режиму Мадуро", - утверждает американское внешнеполитическое ведомство. "Предыдущие усилия, направленные на то, чтобы положить конец режиму с помощью переговоров и провести свободные выборы, провалились, поскольку режим использовал их для того, чтобы разделить оппозицию и выиграть время", - убежден Госдепартамент.

"Свободные выборы не могут проводиться под наблюдением тирана. Как мы неоднократно заявляли, мы считаем, что единственное, о чем можно вести переговоры с Николасом Мадуро, - это условия его ухода. Мы надеемся, что переговоры в Осло сосредоточатся на этой задаче, и если так и будет, мы надеемся на то, что прогресс станет возможен", - заявила Ортэгус.

Госдепартамент также призвал к освобождению 800 политических заключенных, которые, как утверждает ведомство, находятся под арестом в Венесуэле по состоянию на 20 мая.

16 мая представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуайдо провели в Осло переговоры о разрешении политического кризиса в стране. Мадуро впоследствии назвал эти первые контакты весьма позитивными. Как заявил в субботу МИД Норвегии, представители президента Венесуэлы на следующей неделе вновь встретятся в Осло с оппозицией в рамках подготовительного этапа к диалогу сторон при посредничестве норвежских властей. Норвегия, в отличие от многих других стран Европы, не признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

В новость были внесены изменения (01:15 мск) - добавлена информация по тексту.