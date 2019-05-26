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Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо: оппозиция Венесуэлы поддерживает инициативы Норвегии, а не ведет диалог с Мадуро

Ранее МИД Норвегии сообщил, что представители политических сил Венесуэлы решили вернуться в Осло для продолжения процесса установления контактов

КАРАКАС, 26 мая. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция участвует в посреднических усилиях властей Норвегии по урегулированию кризиса в стране, а не ведет переговоры с правительством президента Николаса Мадуро. Об этом заявил в воскресенье Хуан Гуайдо, лидер лагеря политических противников исполнительной власти Боливарианской Республики, выступая в штате Лара.

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"Мы должны четко описать происходящее в Норвегии, мы не можем использовать нарратив режима [Мадуро], - цитирует политика газета El Nacional. - Это приглашение к участию в посреднической деятельности со стороны Норвегии. Другими словами, это не переговоры и не диалог". По мнению Гуайдо, эти встречи должны привести к смене правительства и проведению выборов в Венесуэле. "Если нет, то мы будем оставаться на улицах и двигаться к восстановлению демократии", - добавил оппозиционер.

Министерство иностранных дел Норвегии в субботу сообщило, что "представители главных политических сил Венесуэлы решили вернуться на следующей неделе в Осло для продолжения процесса [установления контактов] при содействии" европейской страны. Ранее депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Сталин Гонсалес заявил, что в Осло не было прямых контактов между делегатами от правительства и оппозиции. Он сообщил, что норвежцы встречались с ними по отдельности, а по итогам этого процесса не было достигнуто никаких договоренностей.

Теги
Мадуро, НиколасНорвегияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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