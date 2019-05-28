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Нападение на детей в парке Кавасаки

Правительство Японии проведет срочное заседание из-за нападения на детей в Кавасаки

Заседание состоится 29 мая

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Правительство Японии в среду проведет экстренное заседание, на котором будут обсуждаться меры противодействия инцидентам, схожим с происшествием в городе Кавасаки, где во вторник вооруженный ножами мужчина напал на детей.

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Об этом на регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Завтра состоится экстренное заседание кабинета министров и всех профильных ведомств, на котором будет присутствовать премьер-министр [Синдзо] Абэ", - подчеркнул Суга. Он также сообщил, что глава японского правительства дал распоряжение проработать вопрос усиления охраны образовательных учреждений по всей стране и маршрутов, по которым ученики добираются до школ, вплоть до возможности подключения к этому подразделений Сил самообороны страны.

Теги
ЯпонияАбэ, СиндзоНападение на детей в парке Кавасаки
Молния
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