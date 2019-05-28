Премьер Косова пообещал рассмотреть дело о задержании россиянина по международным законам

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр непризнанного Косова Рамуш Харадинай пообещал рассмотреть дело о задержании сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК), россиянина Михаила Краснощекова, в соответствии с международными конвенциями. Он также выступил с утверждением, что РФ причастна к дестабилизации обстановки в регионе. Об этом он написал во вторник в Twitter .

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"Косовские учреждения будут рассматривать дело "российского дипломата" в соответствии с международными конвенциями. Косово и страны региона знакомы с российской повесткой дня по дестабилизации нашего региона", - написал он.

Ранее президент непризнанного Косова Хашим Тачи объяснил задержание сотрудника Миссии ООН Краснощекова тем, что он якобы "пытался помешать проведению полицейской акции".